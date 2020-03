Vrouwen nog steeds geïntimideerd bij abortuskliniek ondanks bufferzones

Zwangere vrouwen worden nog altijd geïntimideerd door activisten bij abortusklinieken. Dat blijkt uit onderzoek van het Humanistisch Verbond en het feministisch platform De Bovengrondse. De organisaties willen dat er betere bufferzones bij de klinieken komen om zwangere vrouwen en demonstranten te scheiden.

Voor de deur van abortusklinieken worden vrouwen aangesproken door anti-abortusactivisten. Volgens directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond worden ze veroordeeld en geïntimideerd. "Ze krijgen foetuspoppetjes in hun handen gedrukt en de demonstranten laten foto's zien van hoe een abortus er volgens hen aan toegaat."

Buddy's gaan vrouwen begeleiden

Minister De Jonge zei vorig jaar in de Tweede Kamer dat hij zich zorgen maakt over de intimidatie bij abortusklinieken en hij zou gemeenten steunen die een bufferzone in willen instellen. "Wij hebben vorige week met elf van veertien klinieken gebeld en die zeggen dat de situatie nog altijd hetzelfde is of erger is geworden", zegt Compas in het NOS Radio 1 Journaal.

Het Humanistisch Verbond heeft nu samen met De Bovengrondse het initiatief genomen om bezoekers van abortusklinieken te begeleiden. De zogenoemde buddy's gaan met de vrouwen mee naar de kliniek om ze te steunen. Vrouwen die dit willen kunnen zich aanmelden via de website van de organisaties.

Beroep op burgemeesters en gemeenten

Compas doet ook een beroep op gemeenten en burgemeesters om de intimidatie bij de klinieken te stoppen. "De demonstranten moeten nu soms aan de andere kant van de weg gaan staan, maar dat is niet voldoende. Er moeten bufferzones komen waardoor ze buiten gezichts- en gehoorafstand blijven."

De anti-abortusstichting Schreeuw om Leven zei eerder al niet te willen stoppen met de acties bij de abortusklinieken. De stichting stelt dat hun vrijwilligers bij de klinieken "waken" en op een respectvolle manier "hulp en advies" aanbieden.