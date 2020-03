Noord-Korea vuurt twee projectielen af, zegt Zuid-Korea

Noord-Korea heeft volgens het leger van Zuid-Korea twee projectielen afgevuurd. Die zijn in de Japanse Zee terechtgekomen. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is het nog onduidelijk om wat voor projectielen het gaat.

De projectielen werden afgevuurd vanuit een gebied nabij de stad Wonsan, aan de oostkust. Over de hoogte en de afstand die het heeft bereikt is nog geen informatie. "Het leger volgt de situatie en staat paraat", staat in een verklaring van de Zuid-Koreaanse legerleiding. Noord-Korea voerde aan eind vorig jaar verschillende wapentests uit.

Nieuwjaarsboodschap

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un kondigde in zijn nieuwjaarsboodschap een "nieuw strategisch wapen" aan, maar het is onduidelijk of daarmee deze twee projectielen worden bedoeld.

De raketten die het stalinistische regime aankondigde in de nieuwjaarsboodschap aankondigde, kunnen volgens deskundigen langeafstandsraketten of raketten die vanaf een onderzeeër worden gelanceerd zijn.