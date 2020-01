Dictator Kim dreigt met nieuwe kernproeven en belooft nieuw wapen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in zijn nieuwjaarstoespraak nieuwe kernproeven en tests met langeafstandsraketten aangekondigd. Volgens staatsmedia ziet hij geen reden om af te zien van dat soort proeven.

Met zijn uitspraken zou Kim de VS onder druk willen zetten. Noord-Korea had Amerika tot het einde van 2019 gegeven om sancties tegen het land te verlichten. Vorig jaar sloot Kim in Singapore een akkoord met Trump waarin hij belooft dat Noord-Korea zal werken aan denuclearisatie.

Verder kondigde de dictator aan dat zijn leger binnenkort een "nieuw strategisch wapen" presenteert.

Intercontinentale raketten

Noord-Korea deed vorig jaar meerdere kleine rakettesten. Die worden gezien als drukmiddel op de VS om iets te doen aan de sancties. De Noord-Koreanen hebben sinds 2017 geen intercontinentale raketten meer afgevuurd.

In een reactie zegt president Trump dat hij denkt dat Kim zich houdt aan afspraken over denuclearisatie. Hij ziet Kim als een man die zich "aan zijn woord houdt".