Ook vrouw in Delft heeft corona, zevende geval in Nederland

Ook in Delft is bij een vrouw het coronavirus vastgesteld. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekendgemaakt. Ze is vorige week in Lombardije, in Noord-Italië, geweest en heeft het virus daar waarschijnlijk opgelopen. Ze verblijft in thuisisolatie.

De vrouw heeft geen contact gehad met de andere besmette patiënten, in Loon op Zand en Diemen. De GGD Haaglanden is een onderzoek gestart naar de mensen met wie de vrouw de afgelopen dagen in contact is geweest. Zij moeten twee keer per dag hun temperatuur opmeten en zich bij gezondheidsklachten bij de GGD melden.

In totaal zijn er nu zeven gevallen van coronabesmetting in Nederland vastgesteld, bij een man uit Loon op Zand en een vrouw uit Amsterdam. Vandaag werd duidelijk dat van beide patiënten ook twee gezinsleden besmet zijn met het virus.