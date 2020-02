Ga gewoon open maandag, is het GGD-advies aan Amsterdamse basisschool

De twee kinderen van de besmette vrouw uit Amsterdam die het coronavirus niet hebben, zijn tijdelijk ondergebracht bij familieleden. Ze blijven daar twee weken en gaan uit voorzorg in die tijd niet naar hun school in de wijk IJburg, zegt Yvonne van Duijnhoven van de GGD Amsterdam.

Dat is puur uit voorzorg: "We weten pas helemaal zeker dat ze niet geïnfecteerd zijn als ze twee weken vrij blijven van klachten."

Vanochtend werd bekend dat de partner van de vrouw en het jongste kind wel besmet zijn. Zij zitten in thuisquarantaine in Diemen, omdat hun Amsterdamse woning wordt verbouwd. "Het belangrijkste advies aan hen is: blijf binnen, ga geen sociale contacten aan, blijf afgesloten van de buitenwereld eigenlijk", zegt de GGD.

Druk in de appgroep van ouders

Ondanks het goede nieuws dat twee kinderen in de basisschoolleeftijd niet besmet zijn, houdt de kwestie ouders van de Laterna Magica-basisschool deze dagen bezig. Het is druk in de ouder-appgroep van de betrokken klas. "Ouders willen vooral weten of ze hun kinderen maandag gewoon naar school moeten laten gaan", zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg, die enkele van hen sprak.