Raggende Man Bob Fosko ging voor vuurwerk

In het theater stond hij twee seizoenen samen met Frans van Deursen op de planken met een The official tribute to the Blues Brothers en speelde hij in De Jantjes en My Fair Lady. Ook was hij vaak te vinden op het zomertheaterfestival De Parade waar hij bijvoorbeeld optrad met Corrie van Binsbergen in Corrie en de grote Brokken en Nog meer rottigheid met Pierre van Duijl en Maarten van Roozendaal. Dat programma werd in 2006 bekroond met De Mus, de prijs voor het beste optreden tijdens De Parade.

'De Fosko'

Fosko organiseerde maandelijks Hard Rock Karaoke-avonden in Amsterdam en nam in slechts vijf dagen met een aantal Nederlandse popmuzikanten de cd Omgekomen in Overschot op. Met daarop 14 nummers in een niet-te-plaatsen genre muziek dat al snel "de Fosko" werd genoemd.

De artiestennaam Fosko was trouwens geïnspireerd op de pseudoniemen die Wim T. Schippers verzon voor de acteurs in zijn televisieprogramma's. Die hadden namen die verwezen naar chocolademerken, zoals Bensdorp en Van Houten. Fosko verwees naar het chocoladedrankje Fosco, van voor de Tweede Wereldoorlog.

Alles kleeft

In 2013 kwamen De Raggende Manne weer bij elkaar om te gaan toeren in de oorspronkelijke samenstelling. Ook kwam er nieuw materiaal. Het is niet wat je denkt, het is veel erger werd in 2014 uitgebracht en in 2019 Alles Kleeft. Hier zat ook een tournee aan vast, waar Fosko zich enorm op had verheugd. Maar een paar maanden voor aanvang werd bij hem slokdarmkanker geconstateerd.

Toch wilde Fosko per se doorgaan met de tour. "De nieuwe plaat is te gek geworden en ik heb nog veel energie", zei hij. De artsen van de zanger zorgden ervoor dat zijn chemo's niet vlak voor een optreden vielen, zodat hij zijn behandeling kon combineren met de tournee. Ook werden enkele gastzangers ingevlogen om hem bij te staan tijdens de optredens.