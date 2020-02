Muzikant en acteur Bob Fosko (64) overleden

Acteur, presentator en muzikant Bob Fosko is gisteren in Amsterdam overleden. Fosko was al geruime tijd ernstig ziek, hij had kanker.

De frontman van De Raggende Manne en Groep Fosko, die eigenlijk Geert Timmers heette, begon begin jaren 80 als acteur in rollenspellen op de politieacademie en het Instituut voor Psychotrauma. Daarna nam zijn muzikale carrière een vlucht, met het nummer Poep in je hoofd. Raggende Manne maakte furore met hun zelfbenoemde eclectische jazz-punk. De creatieve duizendpoot Fosko was ook een van de creatieve breinen achter Hakkûhbar, de groep die in 1996 een nummer 1-hit scoorde met Gabbertje.

Fosko was te zien op het reizende theaterfestival De Parade en in musicals, bijvoorbeeld als Alfred P. Doolittle in My Fair Lady. Op televisie deed hij reclamewerk (hij was de manager in een reclame van een instantsoepfabrikant) en had rollen in Goede Tijden Slechte Tijden, Baantjer en recent nog in Het geheime dagboek van Hendrik Groen, waarin hij een chagrijnige kok speelde.