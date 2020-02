Kerstballen uit China dit jaar misschien wel te laat in de winkel

Uit cijfers van transportorganisatie evofenedex bleek gisteren dat tot nu toe al 105 afvaarten vanuit China naar Europa en de VS zijn geannuleerd. Door de uitbraak van het virus vertrekken er 20 procent minder containerschepen.

Ook Zuid-Korea wordt volgens evofenedex inmiddels "een zorgenkind". Veel afvaarten, met normaal gesproken aan boord halffabricaten voor machines en elektronica, worden geannuleerd.

180 containers telaat

Importeur Kersten laat een lijst zien vol oranje strepen. "Dat zijn de containers die voorlopig niet komen. Dat zijn er 180." Containers vol kerstversiering, maar ook met andere decoratie-artikelen zoals kussens, kaarsen, vazen, glazen potten en dienbladen.

"Het ergste is: veel van die spullen heb ik al betaald. Dat geld krijg ik voorlopig niet terug. En ik mis op die manier natuurlijk heel veel omzet. Eén van mijn klanten heeft gezegd: schuif die bestelling maar een jaar door."

De importeur leert er wel van. Bijna alle kerstspullen komen jaarlijks uit China, al decennia lang. "Dat gaan we voortaan anders doen. Meer risicospreiding. Volgende week ga ik naar Portugal om daar keramiek te bekijken. Kan ik ook in Turkije kopen. Maar niet alles meer uit China. Dat risico is te groot."

Veel arbeiders nog thuis

Best Buying Service (BBS) is een bedrijf dat Nederlandse winkelketens helpt bij de inkoop in China en het regelen van de hele productie. BBS-directeur Wim Braafhart houdt voor klanten precies bij hoe de vlag erbij hangt in China.

Zo weet hij dat de fabrieken in China nog maar draaien op 40 procent van hun capaciteit. "Dat komt bijvoorbeeld doordat 150 tot 160 miljoen arbeiders nog van hun woonplaats naar de fabriek waar ze werken moeten reizen. Dat is best wel dramatisch."

Ook de komende weken zullen fabrieken niet op volle kracht produceren, is zijn verwachting. "En bijvoorbeeld de spullen voor Kerst moeten nú gemaakt worden. De hele wereld wacht op de Chinese kerstproductie. Want één ding weten we zeker: Kerst valt ook dit jaar weer op 25 en 26 december."

Winkelketens nerveus

Al die onzekerheid maakt winkelketens nerveus. Want van één ding houden Blokker, Action en Ikea niet: lege schappen. "En als dat dreigt te gebeuren, moet een winkel op zoek naar alternatieve leveranciers. Misschien dichterbij. Daarom moeten wij dat voor winkels monitoren."

Volgens Braafhart is de productie nu al vier tot zes weken vertraagd. Volgens hem komen er nog zeker vier weken bij. "Nu realiseren we ons pas dat wij het consumerende deel van de wereld zijn en China het producerende deel. De corona-uitbraak had plaats in het producerende deel, met alle gevolgen van dien."