Migranten aan Turks-Griekse grens stranden in niemandsland

Het aantal migranten dat gisteren en vannacht vanuit Turkije naar Griekenland is gegaan, lijkt beperkt. Turkije houdt de migranten die naar Europa willen niet langer tegen, maar in Griekenland blijven de hekken aan de noordelijke grens met Turkije dicht. De migranten stranden daardoor in een niemandsland. De Grieken hebben ook extra politie naar deze grensovergangen gestuurd, die migranten met traangas op afstand houden.

"De Turkse regering weet dat, maar stuurde deze mensen gisterochtend toch die kant op", zei correspondent Lucas Waagmeester in het NOS-Radio 1 Journaal. "Het lijkt dus vooral een pr-stunt van Turkije om Europa onder druk te zetten."

Het besluit om de migranten te laten gaan volgde op het bombardement donderdag op Turkse militairen in de Syrische provincie Idlib. Turkije wil dat de NAVO Turkije steunt in het conflict in Idlib en dat de EU extra geld geeft om vluchtelingen uit Syrië op te vangen. De regering in Ankara krijgt jaarlijks 1,5 miljard euro van Brussel voor de opvang van bijna vier miljoen vluchtelingen. In ruil houdt Turkije migranten tegen die naar de EU willen doorreizen.

Griekenland vreest het ergste

Griekse journalisten hebben migranten gesproken die in de nacht van donderdag op vrijdag de grensrivier de Efros zijn overgestoken, maar ook daar lijkt het niet om grote aantallen te gaan.

Belangrijker is wat er in de Egeïsche Zee gebeurt; veruit de meeste migranten in Turkije proberen Griekenland te bereiken door met bootjes naar eilanden als Lesbos en Chios over te steken. Daarom is de Griekse kustwacht in verhoogde staat van paraatheid gebracht en voeren kustwachtschepen meer patrouilles uit in de Egeïsche Zee.

"Athene is ongerust, maar vooral ook boos en vooral op Turkije", zei correspondent Conny Keessen in Griekenland. "Premier Mitsotakis heeft gezegd dat Griekenland geen migranten de grens over zal laten gaan. Hij zei: 'We hebben geen verantwoordelijkheid voor de tragische gebeurtenissen in Syrië en we gaan niet het slachtoffer worden van de beslissingen van anderen.' Daarmee bedoelt hij Turkije."

Griekenland wil dat Turkije zich houdt aan de afspraken die in 2016 met de EU zijn gemaakt. Een van die afspraken is dat Turkije vluchtelingen en migranten op zee tegenhoudt. "Die afspraken moeten volgende maand worden verlengd, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam", zei Keessen. "Griekenland vreest het ergste als Turkije ook migranten op zee gaat doorlaten."

Blokkade in VN-Veiligheidsraad

De Turkse ambassadeur bij de Verenigde Naties zei vannacht dat bij het bombardement op Turkse militairen in Idlib niet 33, maar 34 militairen zijn omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Wie verantwoordelijk is voor de aanval, is niet duidelijk. "We hebben niet kunnen vaststellen uit welk land het vliegtuig kwam. Radarbeelden laten zien dat er op dat moment een Syrisch-Russische formatie vloog."

Door het bombardement dreigen de spanningen tussen Turkije en Syrië over de situatie in Idlib op een openlijke oorlog uit te lopen. Het Turkse leger heeft als vergelding Syrische posities onder vuur genomen.

VN-secretaris-generaal Guterres riep vannacht op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Dertien van de vijftien landen van de VN-Veiligheidsraad steunden die opriep, maar China en Rusland niet. De Russische ambassadeur bij de VN zei dat Idlib in handen is van "terroristen" die de burgerbevolking terroriseren. "Het Syrische leger heeft het volste recht om te reageren en het terrorisme uit te roeien."

Migranten begaven zich gisteren naar de grens, nadat ze te horen hadden gekregen dat Turkije ze niet zou tegenhouden: