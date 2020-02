'Racisme verankerd in voetbalcultuur'

Racisme is zo diep verankerd in de voetbalcultuur dat het heel moeilijk te bestrijden is. Dat zeggen zeventien voetballers, trainers en officials in gesprekken met NRC. Onder hen zijn Ajax-keeper André Onana, international Shanice van de Sanden en scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Ze vertellen onder meer over oerwoudgeluiden, ordinaire scheldpartijen of een transfer die afketste vanwege een donkere huidskleur. Een aantal van hen zegt dat er meer donkere beleidsbepalers in het voetbal moeten komen.

De KNVB is volgens sommigen van hen een veel te witte organisatie. Scheidsrechters nemen klachten over racisme ook niet altijd serieus.

Zwijgen blijkt nog altijd de norm te zijn, ondanks de toegenomen aandacht voor racisme in het voetbal. Veel geïnterviewden hebben er nooit eerder zo uitgebreid over gesproken.