Geheime fraudelijst van Belastingdienst was in strijd met wet

De Belastingdienst heeft ongeveer twintig jaar lang met een geheime lijst gewerkt waarop mogelijke fraudeurs stonden. Maar de bewijzen voor fraude waren onbetrouwbaar en niet controleerbaar, blijkt uit een intern onderzoek dat in handen is van Trouw en RTL Nieuws.

Het registratiesysteem was in strijd met de privacywet, zeggen privacy-experts. Er stonden ongeveer 180.000 mensen op de lijst.

Sommigen waren op die lijst gekomen doordat het Openbaar Ministerie in een strafrechtelijk onderzoek informatie over hen had opgevraagd. Er werd daarna niet bijgehouden of die bewuste mensen ook echt iets verkeerds hadden gedaan. In het systeem stond niet om wat voor melding het precies ging, alleen dat er sprake was van registratie.

Systeem niet meer actief

In het interne onderzoek van de Belastingdienst staat dat er "nauwelijks of geen onderscheid wordt gemaakt in de kwalificatie, gewicht en betekenis van een melding". Daarom is de kans groot dat een deel van de betrokkenen onterecht of bovengemiddeld snel of vaak als risicopost wordt aangemerkt, schreven de onderzoekers.

In januari vorig jaar was al bekend dat het systeem niet deugde, maar pas na aanhoudende vragen van Trouw en RTL Nieuws is het systeem afgelopen donderdag door de Belastingdienst uit de lucht gehaald.

Mensen in financiële problemen

"Het is echt een probleem", zegt hoogleraar rechten Van Hoboken. "Het roept bovendien de vraag op: speelt er nog meer? Wat heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren met dit systeem gedaan?"

De commissie-Donner, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, concludeerde onlangs nog dat er bij de Belastingdienst sprake was van 'institutionele vooringenomenheid'. Er werd uitgegaan van fraude bij de ouders, alleen vanwege het feit dat ze geselecteerd waren voor controle. Door het onterechte handelen van de Belastingdienst zijn veel mensen in grote financiële problemen gekomen.