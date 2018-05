Opeens heb je het, je wordt functionaris gegevensbescherming

Vragen waar ook Carla Aden momenteel druk mee in de weer is. Zij is de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook Aden, opgeleid tot jurist, rolde min of meer toevallig de privacybescherming in. "Toen de jeugdzorg naar de gemeenten ging, werd privacy een dingetje. Ik vond het een interessant gebied. Er zit een juridische, maar ook ethische kant aan. En het is actueel."

Gemeenten vormen onderdeel van de overheid en moeten daarom een FG hebben. "We werken als gemeente natuurlijk heel veel met bijzondere persoonsgegevens", zegt Aden. In bijeenkomsten praat zij momenteel de 900 werknemers van de gemeente Súdwest-Fryslân bij over de betekenis van privacy. "De kern is: als de burger weet wat je doet, dan zit je goed. Transparant werken dus, eigenlijk heel eenvoudig."