Regering opent informatienummer over coronavirus na tweede besmetting

De regering opent een landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus. Op 0800-1351 kunnen mensen hun vragen kwijt over het virus. Dat heeft minister Bruins voor Medische Zorg gezegd nadat bekend was geworden dat een tweede Nederlander met het coronavirus is besmet.

Het nummer wordt in de loop van de dag actief, maar een exacte tijd is nog niet bekend. Bruins opent het nummer omdat er volgens hem in de samenleving veel vragen zijn over het coronavirus.

Vanochtend meldde het RIVM dat vannacht een tweede Nederlander is besmet het coronavirus. Het is een vrouw uit Amsterdam, die vorige week in de Italiaanse regio Lombardije was. Daar is een grote uitbraak van het coronavirus.

Thuisisolatie

De vrouw is getest door het AmsterdamUMC en zit nu in thuisisolatie in Diemen. Dat is niet haar eigen woning, zegt minister Bruins. Ze kan daar verblijven omdat haar toestand niet ernstig is en omdat in Diemen voor haar gezorgd kan worden.

De GGD Amsterdam onderzoekt met wie de vrouw uit Amsterdam contact heeft gehad. Ze heeft geen link met de eerste coronapatiënt uit Loon op Zand, wiens besmetting gisteravond bekend werd. Ook de man uit Loon op Zand was kort geleden in Lombardije.

Minister Bruins verwacht dat hij later vandaag met beide coronapatiënten kan spreken.