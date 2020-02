Q&A coronavirus: wat gebeurt er nu en moeten carnavalsgangers zich zorgen maken?

Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met de Nederlander bij wie gisteren het coronavirus is vastgesteld. De GGD is op dit moment bezig zijn contacten in kaart te brengen om te kijken of hij mensen heeft besmet. Hoe dat gaat en wat je zelf kunt doen om de risico's te verminderen lees je hieronder.

Wat weten we over de besmetting?

Gisteravond werd bekend dat bij een Nederlandse man het coronavirus is vastgesteld. De patiënt is een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij is in een geïsoleerde kamer opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

De man meldde zich woensdagavond met symptomen bij het ziekenhuis. Met twee tests werd bevestigd dat hij het virus onder de leden heeft. De uitslag van zo'n test, met een wattenstaafje in neus en keel, is na ongeveer acht uur bekend.

Waarschijnlijk heeft hij het virus oplopen tijdens een reis naar Lombardije, de Noord-Italiaanse regio waar het virus vorige week opdook nadat het eerder vooral in Azië werd verspreid. In Italië zijn volgens de laatste cijfers 655 coronagevallen, zeventien mensen zijn aan het virus overleden. 45 patiënten zijn er inmiddels genezen verklaard.

Dat er een connectie is met de Italiaanse uitbraak is positief: het betekent dat er geen onzekerheid is over waar de man besmet is geraakt.

Wat gebeurt er nu?

De GGD Hart voor Brabant brengt de contacten van de man in kaart. Er wordt gevraagd naar huisgenoten, vrienden en collega's, maar ook kennissen van sportverenigingen, hobby-activiteiten of kerkbezoek. Daarnaast wordt nagegaan waar de man geweest is sinds hij symptomen vertoonde: op een standaardvragenlijst staan bijvoorbeeld vragen over reizen met het ov of taxi, een bezoek aan de kapper en uitgaan.

Op basis van deze informatie wordt vastgesteld wie het grootste risico loopt op een besmetting. Dat zullen in eerste instantie gezinsleden zijn en andere mensen met wie intensief contact is geweest. Een GGD-arts zegt dat het bij zo'n contactonderzoek niet gaat om iedereen die de man de afgelopen tijd heeft gesproken, laat staan passagiers die bijvoorbeeld bij hem in de trein zaten.

Er is namelijk vrij direct contact nodig om het coronavirus over te dragen. Daardoor loopt lang niet iedereen in de omgeving van de man veel risico. Het zal vooral gaan om mensen die in de directe omgeving waren toen de man hoestte of nieste.

