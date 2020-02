Dodental religieuze rellen India verder opgelopen, 'situatie nu onder controle'

Het dodental van de rellen in de hoofdstad van India, New Delhi, is opgelopen tot 35. Sinds zondag zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt. De politie zegt dat de situatie nu onder controle is.

De onrust ontstond in december, toen premier Modi een migrantenwet goedkeurde. Die wet houdt in dat minderheden uit de buurlanden Afghanistan, Pakistan en Bangladesh de Indiase nationaliteit kunnen krijgen, behalve als ze moslim zijn.

Geweren en zwaarden

In het overwegend hindoeïstische India, met ruim 1,2 miljard inwoners, leven ongeveer 180 miljoen moslims. Veel hindoes zijn voor de omstreden wet, de islamitische minderheid in India is fel tegen.

Al maanden is er in India onrust, die gepaard gaat met gewelddadige demonstraties met botsingen tussen voor- en tegenstanders van de wet, en hardhandig politieoptreden. Vooral in New Delhi wordt veel geprotesteerd.

De afgelopen dagen bereikte het geweld een hoogtepunt. Bij de botsingen tussen hindoeïstische en islamitische demonstranten werden naast stokken en stenen geweren en zwaarden gebruikt.

Nationalistisch

De islamitische gemeenschap in India is bezorgd over het beleid van premier Modi en verwijt hem dat hij een hindoe-nationalistische agenda heeft. Ook de Verenigde Naties hebben kritiek op de migrantenwet.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft de politieke leiders in India opgeroepen het geweld tegen te gaan.