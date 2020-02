Sprinkhanenplaag Afrika: 'Plaag wordt 500 keer zo groot, als we niks doen'

Ook de VN waarschuwt dat de ramp niet te overzien is als de sprinkhanen zich de komende maanden kunnen voortplanten en heeft 138 miljoen euro uitgetrokken om de insectenplaag te stoppen.

Behalve in Afrika is onlangs ook in Pakistan de noodsituatie uitgeroepen vanwege een sprinkhanenplaag.

Sprinkhanencommandant

In Uganda is het leger ingezet om de insecten te doden. De prominente commandant Kavuma, met een lange staat van dienst, is daar verantwoordelijk voor de bestrijding. Hij ziet de sprinkhanen als "formidabele vijanden", zegt hij in The Guardian. "Toen we twee weken geleden begonnen, wist ik niet veel over deze schepseltjes. Maar nu ben ik een deskundige. Ik weet hoe ze zich gedragen en hoe ze zich verplaatsen."

Omdat de sprinkhanen 's nachts niet vliegen, stuurt hij zijn troepen er voor zonsopkomst op af met pesticiden. "Nadat we de volwassen dieren hebben gedood, gaan we op zoek naar de plekken waar ze eitjes leggen, om die te vernietigen."

Kenia kreeg onlangs te maken met de ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar: