Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen, nu grote zwermen woestijnsprinkhanen massaal gewassen vernietigen. De overheid stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de plaag. Daarbij wordt ook het leger ingezet.

Premier Khan heeft de regionale autoriteiten opgedragen direct maatregelen te nemen. "De bescherming van boerderijen is de hoogste prioriteit van de overheid. Daarom moeten plaatselijke besturen al het nodige doen om onze gewassen te redden en te zorgen dat de getroffen gebieden alle middelen krijgen die nodig zijn", zei hij.

Het ministerie van Voedselveiligheid zet vier vliegtuigen in voor het spuiten van pesticiden. Er zijn meer toestellen nodig, maar vorige maand is een toestel gecrasht en meerdere vliegtuigen staan onbruikbaar aan de grond. Daarom moet de overheid nu toestellen huren.

Tonnen voedsel verslonden

De sprinkhanen reizen in zwermen bestaande uit 30- tot 50 miljoen sprinkhanen die zo'n 200 ton voedsel per dag verslinden. De beestjes richtten grote verwoestingen aan aan de oogst in de provincies Sindh en Punjab. Nu zijn ze verder getrokken naar de grensprovincie Khyber Pakhtunkhwa.

De laatste keer dat Pakistan een sprinkhanenplaag van zo'n grote omvang had, was in 1993. Dit keer is de ramp nog groter, zeggen deskundigen. Vanwege de lage temperaturen blijven de sprinkhanen lang op een plek. De vernielingen leiden tot grote verliezen in de landbouwsector en een tekort aan voedingsmiddelen.

Hongersnood

In Somalië en Ethiopië is de afgelopen maanden een groot deel van de oogst vernietigd door sprinkhanen. Via Jemen, Saoedi-Arabië en Iran zijn de sprinkhanen nu Pakistan binnengetrokken.

Vorige week sloeg de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) alarm vanwege de plaag. De FAO waarschuwde dat de zwermen zich naar andere landen in de regio verspreiden, waardoor een hongersnood in de regio dreigt die miljoenen mensen treft.

Klimaatveranderingen zijn de belangrijkste oorzaak van de huidige plaag, zeggen deskundigen. Het natte weer vorig jaar, in het oosten van Afrika, creëerde de ideale omstandigheden voor sprinkhanen om zich voort te planten.

Ook Kenia is zwaar getroffen door de sprinkhanenplaag: