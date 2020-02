Marengo-proces gaat verder, Taghi nog niet aan de beurt

In de zwaarbewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp (de Bunker) gaat vandaag en morgen het zogenoemde Marengo-proces verder. In het proces staan zeventien verdachten terecht voor vijf moorden en nog eens vijf pogingen daartoe. De zittingen zijn nu nog inleidend, wat inhoudt dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Wel wordt de stand van het onderzoek besproken.

Hoofdverdachte Ridouan Taghi (42) werd in december opgepakt in Dubai en kort daarna naar Nederland overgebracht. Begin deze maand werd bovendien in Colombia zijn vermoedelijke rechterhand gearresteerd, Saïd R. Die zit daar nog vast.

Vandaag en morgen gaat het alleen over de zestien medeverdachten van Taghi. De rol van Taghi wordt in een aparte pro-formazitting op 6 maart behandeld. De rechtbank geeft daarvoor als reden het grote aantal verdachten, de veiligheidsmaatregelen en de daarmee samenhangende logistiek. De veiligheidsmaatregelen rond het complex zijn extreem. Zo staan er zwaarbewapende en gemaskerde agenten rond het complex.

Geoliede moordmachine

Het Marengo-proces draait om de criminele organisatie rond Ridouan Taghi, die in verband wordt gebracht met vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Het Openbaar Ministerie spreekt van een geoliede moordmachine, waarbij de verdachten werden ingezet om zo efficiënt mogelijk moorden te plegen.

De bekendste moord die wordt behandeld is die op misdaadblogger en crimineel Martin Kok, die in 2016 in zijn auto werd doodgeschoten na een bezoek aan een seksclub in Laren. Ook de moord op Ronald Bakker in Huizen in 2015 is bekend. Hij was de eigenaar van een spyshop in Nieuwegein, waar onder meer afluisterapparatuur en goed beveiligde smartphones werden verkocht.

Dit zijn de slachtoffers van de vijf moorden: