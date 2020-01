Zaak tegen Taghi apart behandeld vanwege veiligheidsmaatregelen

De rechtbank in Amsterdam heeft voor Ridouan Taghi een extra zittingsdag uitgetrokken. Op 6 maart zal hij voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een speciaal voor hem ingelaste zitting. De andere zestien verdachten in de Marengo-strafzaak zijn op 27 en 28 februari aan de beurt.

"In verband met het grote aantal verdachten, de veiligheidsmaatregelen en de daarmee samenhangende logistiek" wordt de zaak van Taghi apart behandeld, laat de rechtbank weten.

Liquidaties

Het Marengo-proces draait om Taghi's veronderstelde criminele organisatie. Die wordt in verband gebracht met een groot aantal liquidaties en pogingen tot moord.

De zittingen zouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zijn, maar ze zijn verplaatst naar de Bunker in Amsterdam-Osdorp, meldt stadszender AT5. Publiek kan de zitting alle dagen rechtstreeks volgen via een videoverbinding.

Taghi was de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij werd vorige maand aangehouden in Dubai.