Trump wijst Pence aan als leider in strijd tegen coronavirus

President Trump heeft vicepresident Mike Pence naar voren geschoven om toe te zien op maatregelen tegen het coronavirus. Pence is volgens Trump geschikt omdat hij ervaring heeft met een pandemie. Tijdens de eerste uitbraak van MERS in 2014 was Pence gouverneur in Indiana.

In een persconferentie zei Trump dat de VS "zeer, zeer klaar is" voor de dreiging en probeerde hij angst voor het virus te temperen. In de VS is bij 60 mensen het coronavirus vastgesteld.

Een directeur van het centrum voor ziektepreventie zei op dezelfde persconferentie dat het niet een kwestie is van óf, maar van wanneer het virus zich in Amerika uitbreidt.

Volgens Anne Schuchat zouden scholen, kerken en organisatoren van massa-evenementen en politieke bijeenkomsten hun plannen nog eens goed moeten bekijken. Mensen die zich niet lekker voelen, moet worden aangeraden thuis te blijven en werkgevers moeten werknemers de vrijheid geven om vanuit huis te werken, vindt zij.

Volgens de directeur van het instituut voor allergie en infectieziekten zijn er tussen de negen maanden en een jaar nodig om een vaccin te ontwikkelen.

Gezondheid van de economie

Trump oogstte de afgelopen dagen de kritiek dat hij het virus onderschatte, te geruststellend deed en pas reageerde toen de beurskoersen kelderden.

"Dan wordt het persoonlijk voor hem. In dit herverkiezingsjaar wil hij kunnen zeggen 'kijk naar de beurzen, kijk naar de economie, dat heb ik gedaan'", zegt correspondent Marieke de Vries. "De kritiek is dat hij meer om de gezondheid van de economie geeft, dan om die van de bevolking."