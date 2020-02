Advocaten kroongetuige liquidatieproces afgeschermd bij openbare zitting

De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. mogen tijdens inleidende zittingen van het liquidatieproces Marengo anoniem blijven. Ze kunnen de ontwikkelingen in de rechtszaal volgen via een videoverbinding. Dat hebben de rechters die de zaak behandelen bepaald.

Een woordvoerder van de rechtbank wil geen details geven over de beslissing en zegt dat de rechter morgen bij de opening van de zitting met een toelichting komt.

Het Marengo-proces draait om de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Die wordt in verband gebracht met vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

De inleidende zittingen in het liquidatieproces zijn morgen, vrijdag en volgende week vrijdag. Die laatste zittingsdag is speciaal voor Taghi, de andere zestien verdachten zijn morgen en vrijdag aan de beurt.

Moord op Derk Wiersum

De raadslieden van Nabil B. bleven om veiligheidsredenen ook al anoniem tijdens de verhoren van de kroongetuige bij de rechter-commissaris. De anonimiteit was het gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum, die Nabil B. bijstond. Wiersum werd in september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De tweede advocaat van B. trok zich in december terug.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, maakte bezwaar tegen het anoniem blijven van de advocaten. Ze wilde kunnen controleren of de kroongetuige uit eigen wetenschap zou verklaren, of mogelijk ruggespraak hield. Ook stelde ze dat het anoniem houden van advocaten wettelijk niet mag.