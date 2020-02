Indiase premier Modi roept op tot kalmte na dagen van rellen

Premier Modi van India heeft de inwoners van New Delhi na dagen van rellen opgeroepen om de rust te bewaren. De botsingen tussen hindoes en moslims kostten aan zeker twintig mensen het leven. "Wij streven vrede en harmonie na. Ik roep iedereen in Delhi op vreedzaam en gebroederlijk met elkaar om te gaan", zei Modi in een tweet.

De politie omschrijft de situatie vandaag als gespannen, maar onder controle. De hoogste bestuurder van New Delhi heeft de regering gevraagd militairen te sturen naar de wijken waar de rellen plaatsvonden. Scholen blijven nog dicht.