Geweld in India laait weer op na protesten tegen immigratiewet: 7 doden

Voorstanders zeggen dat de wet is bedoeld om minderheden te beschermen tegen vervolging. Critici vinden dat met de wet moslims worden gediscrimineerd en spreken van een poging van de regering om de moslimminderheid buitenspel te zetten.

De regering zei eerder dat er van discriminatie geen sprake is. "Niemand neemt Indiase moslims hun burgerschap af. Deze wet gaat over het toekennen van burgerschap, niet over het afpakken daarvan."

Moslims zijn bang dat de wet tegen hen gebruikt kan worden. Veel inwoners van India beschikken niet over de juiste identiteitspapieren. Die kunnen dus moeilijk aantonen dat ze staatsburger zijn. De angst bestaat dat ze door de wet statenloos worden verklaard en worden beschouwd als illegaal.

In de hoofdstad zijn al sinds zondag ongeregeldheden. Aanleiding voor het geweld van gisteren was een oproep van een politicus van de hindoe-nationalistische BJP-partij. Hij had zijn achterban aangespoord om een vreedzaam protest van moslims te verstoren. Daarop raakten de twee groepen met elkaar slaags. Moslims staken een auto en een riksja in brand. Als vergelding werden huizen en winkels van moslims vernield en in brand gestoken. Ook vandaag is de situatie onrustig in New Delhi. Er heerst angst dat het weer uit de hand gaat lopen.

Trump op bezoek in New Delhi

De protesten vallen samen met het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan de Indiase hoofdstad New Delhi. Hij is in het centrum van de stad en is niet in de buurt van de protesten.

Trump zal vandaag naar verwachting de religieuze vrijheid in India ter sprake brengen. Enkele Amerikaanse congresleden hebben schriftelijk hun zorgen geuit over de Indiase burgerschapswet. Gisteren noemde Trump India een land is waar "mensen van alle religies naast elkaar hun geloof belijden".