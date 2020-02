Trump in India: mooie plaatjes, handelscontracten en een gemetselde muur

De Amerikaanse president Trump is begonnen aan een tweedaags bezoek aan India. Op het vliegveld wachtte hem een warm welkom door premier Modi. De leiders van de twee grootste democratieën ter wereld willen de banden aanhalen na recente spanningen over handel. Ook willen ze hun strategie tegenover China bespreken.

Trump en first lady Melania brachten na de ontvangst op het vliegveld een bezoek aan het huis waar Mahatma Gandhi dertien jaar woonde. Ze reden daarna over speciaal voor de gelegenheid verbrede wegen naar het grootste cricketstadion ter wereld. Op de route was over een lengte van 400 meter een muur gemetseld, zodat de sloppenwijk daarachter niet meer te zien was voor het bezoek.

In het stadion zaten meer dan 125.000 enthousiaste aanhangers van de hindoepartij van Modi. Zij zien in de Amerikaanse president een held die wereldwijd hard optreedt tegen moslimextremisten.

Trump werd dan ook hartelijk onthaald: