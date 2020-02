Amsterdam doet aangifte van diefstal kunst uit Slotervaartziekenhuis

Een ander opvallend kunstwerk staat op het dak van het voormalige ziekenhuis. Het gaat om een omgekeerde prisma; een kunstwerk van Piet Hein Stulemeijer. In de volksmond wordt het beeld 'de piramide' genoemd.

Twee miljoen euro

Er zitten ook kunstwerken in de collectie die veel minder bekend zijn. Maar dat zegt nog niets over de waarde. Bij de bouw van het ziekenhuis in 1975 gaf de gemeente Amsterdam alleen al (omgerekend) 2 miljoen euro uit aan kunst. In de loop der jaren gaf de gemeente ook nog eens 38 schilderijen en andere kunstwerken in bruikleen aan het ziekenhuis.

Maar van die 38 werken in bruikleen zijn er slechts veertien teruggevonden. Reden voor de gemeente om aangifte van diefstal te doen. De gemeente hoopt erachter te komen wie de eigenaar is als de werken bijvoorbeeld bij een veilinghuis worden aangeboden, schrijft NH NIeuws. Welke werken verdwenen zijn, is niet bekendgemaakt.