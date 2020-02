Nederlander in coronahotel Tenerife: 'We kunnen geen kant op'

Honderden vakantiegangers zitten vast in Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife, waaronder ook het Nederlandse echtpaar Ad en Marijke Elissen. Op het moment dat we met de 79-jarige Elissen bellen krijgt hij een briefje onder zijn hoteldeur doorgeschoven. In vijf talen staat erin dat ze hun hotelkamer niet mogen verlaten, ze moeten het melden als ze zich ziek voelen en ze moeten vooral kalm blijven, schrijft het hotel.

Elissen vertelt dat het ook onmogelijk is om de kamer te verlaten. "Overal in het hotel zijn er bewakers die je dan direct terugsturen. Zelfs de tuin wordt bewaakt. We kunnen geen kant op."

Zeven dagen konden ze genieten van het viersterrenhotel. Komende donderdag staat hun terugvlucht geboekt, maar die lijken ze niet te gaan halen. Voorlopig moeten Ad en zijn vrouw in quarantaine blijven in het hotel.