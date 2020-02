'Koper filialen Blokker België verdacht van fraude'

De koper van 123 Belgische filialen van Blokker wordt verdacht van fraude en oplichting. Dat meldt De Telegraaf op basis van documenten uit een strafrechtelijk onderzoek die de krant in handen heeft. Het gaat om ondernemer Dirk Bron uit Waddinxveen.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat een "59-jarige inwoner van Waddinxveen" verdacht wordt van het "niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting." Wanneer de verdachte voor de rechter komt is nog niet duidelijk.

Dirk Bron nam vorige week 123 winkels met in totaal 670 personeelsleden in België over van het concern. Daarbij gaf hij de garantie geen winkels te sluiten en het komende jaar geen mensen te ontslaan. Hij wil de winkels ombouwen naar een nieuwe formule: Mega World, een discountwinkel met een steeds wisselend assortiment.

Zorgvuldig tot stand gekomen

Voor Mirage Retail Group, waar Blokker onder valt, is de berichtgeving over Bron geen aanleiding "om de overeenkomst met hem te herzien of anderszins ter discussie te stellen", blijkt uit een schriftelijke reactie.

De afspraken met Bron zijn zorgvuldig tot stand gekomen, zegt Mirage, "en zullen door beide partijen worden nagekomen. De heer Bron heeft dat nog eens bevestigd."

Bron was niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover De Telegraaf spreekt hij tegen dat er een onderzoek naar hem loopt.