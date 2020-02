Blokker verkoopt Belgische winkels, naam verdwijnt

Blokker verkoopt al zijn winkels in België en Luxemburg aan de Dutch Retail Groep van ondernemer Dirk Bron. Het gaat om 123 winkels. De nieuwe eigenaar gaat ze de komende maanden ombouwen naar een nieuwe formule: Mega World. Blokker was sinds 1977 aanwezig in België. Door de verkoop en ombouw verdwijnt de keten daar dus uit het straatbeeld.

"De laatste jaren hebben de omzet en resultaten van de Blokkerwinkels in België en Luxemburg sterk onder druk gestaan", zegt Blokker-topman Michiel Witteveen. "Ondanks vele maatregelen en interventies zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk."

Mega World moet een discountwinkel worden met een steeds wisselend assortiment. "Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf", zegt nieuwe eigenaar Dirk Bron.

Ooit was de familie Blokker eigenaar van allerlei ketens, zoals Intertoys en Marskramer. Maar vanwege tegenvallende resultaten werden die allemaal verkocht aan verschillende partijen. En de familie droeg de ketens Blokker en Big Bazar over aan ondernemer Michiel Witteveen. Die zegt zich na de verkoop van Blokker België volledig te willen concentreren op de verbetering van de prestatie van Blokker in Nederland.