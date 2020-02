Extra faunaschermen bij Fochteloërveen vanwege doodgereden slangen

In natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, zijn extra faunaschermen geplaatst om te voorkomen dat slangen de weg op kronkelen. Vorig jaar zomer zijn tientallen ringslangen en adders doodgereden.

Door het natuurgebied loopt een drukke weg. Dieren kunnen die veilig oversteken via een faunapassage, maar veel kleine dieren schieten door gaten in de schermen en belanden alsnog op de weg. De extra schermen moeten dat voorkomen.

De platen zijn zo hoog, dat slangen er niet overheen kunnen. "Ze gaan dan langs de randen naar de faunapassages toe, waar ze onder de weg door kunnen", zegt boswachter Marjan Dunning tegen RTV Drenthe. Op sommige plekken worden de bestaande faunaschermen versterkt.

Platgereden slangen

Vorig jaar zomer trok Natuurmonumenten al aan de bel vanwege het grote aantal doodgereden slangen. In het natuurgebied leven tal van beschermde reptielen als adders, ringslangen en gladde slangen.

De extra faunaschermen zijn volgens de natuurorganisatie slechts een tijdelijke oplossing voor het probleem. Duning wil dat de weg uiteindelijk wordt afgesloten voor motorvoertuigen. "Daar zijn we nu over in gesprek met de gemeente, om te kijken wat de mogelijkheden zijn."