Veel slangen doodgereden op drukke weg door Fochteloërveen

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het grote aantal slangen dat wordt doodgereden op de weg door het Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe. Dit jaar zijn er al 160 slangen onder auto's gekomen. De laatste weken alleen al gaat het om tientallen dode ringslangen, adders en gladde slangen.

"Het is de nachtmerrie van elke boswachter. Dat een beschermd dier zo plat als een dubbeltje op het asfalt ligt", zegt boswachter Marjan Dunning bij Omrop Fryslân.

Reptielen zoeken warmte op de weg

Natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, is een van de laatste gebieden met hoogveen in Nederland. Er leven tal van slangen, kiekendieven en zelfs kraanvogels. Het zijn vooral de slangen die het nu moeten ontgelden. Dunning: "We hebben de leefgebieden heringericht met vernatting. Links en rechts van de weg zijn prachtige leefgebieden ontstaan en de beesten verplaatsen daartussen. Ze houden van warmte, die zoeken ze op op de weg".

Probleem is dat die weg door het Fochteloërveen al druk was en steeds drukker wordt. Maar de gemeente twijfelt over het afsluiten van de weg, omdat de gebruikers dan een grote omweg moeten maken. Boswachter Dunning vreest dan ook dat er nog veel meer slangen zullen sneuvelen. "Het jaar is nog niet om."