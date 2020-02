Aantal gewonden aanslag carnavalsoptocht Duitsland opgelopen

Bij de aanslag van gisteren op de carnavalsoptocht in de Duitse plaats Volkmarsen zijn 52 mensen gewond geraakt. Eerder sprak de politie nog van 30 gewonden. Van de slachtoffers liggen er nog 35 in het ziekenhuis.

Onder de gewonden zijn 18 kinderen. Gisteren werd gesproken over zeven zwaargewonden, maar de politie noemt nu geen aantal meer.

Een 29-jarige Duitser uit Volkmarsen reed gisteren met zijn auto in op de deelnemers van de optocht. Hij is gearresteerd.

De verdachte raakte zelf ook gewond en is nog niet verhoord; zijn motief is nog niet duidelijk. Justitie zegt dat alle mogelijkheden worden opengehouden. Volgens Duitse media was de man zwaar onder invloed van alcohol.