Corona-doden in China laagst sinds eerste eerste meting

Het aantal doden door het coronavirus in China is gestegen tot 2663. Er zijn maandag 71 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Het gaat om het laagste aantal gemelde doden sinds de gezondheidscommissie op 20 januari begon met het publiceren van data over het virus. Zondag was er met 150 sterfgevallen nog sprake van het hoogste aantal doden op één dag sinds de uitbraak begon.

In totaal kwamen er in China 508 besmettingen bij, melden de autoriteiten. Daarmee komt de teller nu in totaal op 77.658. De provincie Hubei blijft het epicentrum van de uitbraak. Daar werden vrijwel alle besmettingen en doden gemeld.

Een ander land waar het virus snel om zich heen grijpt is Zuid-Korea. Daar kwamen 60 nieuwe besmettingen bij, waardoor het totale aantal in het land op 893 komt. In Zuid-Korea zijn acht mensen aan het coronavirus overleden.

Voorkomen verspreiding Italië

In Italië, waar 229 mensen positief getest zijn op het virus, zijn zeven mensen overleden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde gisteren het reisadvies voor Noord-Italië. Het is beter om niet af te reizen naar tien plaatsen in de omgeving van Milaan, waarvoor door de Italiaanse autoriteiten een in- en uitreisverbod in ingesteld.

In het land is inmiddels een team van experts van wereldgezondheidsorganisatie WHO gearriveerd om de autoriteiten te ondersteunen. Zij zullen zich richten op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Dokter op Tenerife

In Spanje is een derde coronapatiënt aangetroffen. Het virus werd bij een man op Tenerife opgemerkt. Volgens Spaanse media is het een Italiaanse dokter die op vakantie is op het eiland. De man wordt momenteel in quarantaine gehouden.