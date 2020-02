Buitenlandse Zaken: reis niet naar gemeenten in Noord-Italië, kijk uit in Rome

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert om niet te reizen naar een aantal gemeenten in het noorden van het land, vanwege de verspreiding van het coronavirus. Het gaat om tien plaatsen in omgeving van Milaan, waarvoor door de Italiaanse autoriteiten een in- en uitreisverbod in ingesteld.

Voorzichtigheid is geboden voor de regio's Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna. Ook in Rome en Lazio, de streek waarin de Italiaanse hoofdstad ligt, geldt een verhoogd risico, zegt het ministerie.

Onder de gemeenten waar niet heen gereisd moet worden is Codogno, de stad ten zuidoosten van Milaan waar het coronavirus het eerst is vastgesteld. Daarvan is het advies om er niet naartoe te gaan.

De toegangswegen tot de bewuste steden worden gecontroleerd en grote evenementen zijn afgelast. Musea, scholen en universiteiten zijn er gesloten.

In Italië zijn meer dan 220 mensen besmet met het coronavirus. Zeven mensen zijn aan de gevolgen van zo'n besmetting overleden.