Ingrid Thijssen nieuwe voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW

Ingrid Thijssen, nu nog bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander, wordt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS.

Donderdag beslist het bestuur van VNO-NCW formeel over de benoeming. Thijssen is de enige kandidaat. Zij volgt Hans de Boer op, die in mei vorig jaar meldde dat hij stopt na zijn tweede termijn. Die loopt eind juni af.

Thijssen treedt aan in een tijd waarin de werkgeversorganisatie zijn van oudsher machtige lobby-positie ziet afkalven. De VVD gold sinds jaar en dag als de natuurlijke partner van de werkgevers in Den Haag. Maar het huidige kabinet, met de VVD als grootste coalitiepartner, voerde een CO2-heffing in en een winstbelasting - maatregelen waartegen de werkgevers protesteerden.

Thijssen werd in 2016 gekozen tot topvrouw van het jaar. Zij wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie.