Criminaliteit Amsterdam daalt niet meer, zorgen over geweld en drugshandel

Voor het eerst in jaren is het aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam niet flink gedaald. De politie telde vorig jaar slechts zo'n 300 misdrijven minder dan een jaar eerder, op een totaal van ruim 88.000.

De 'driehoek' (de burgemeester en de leiding van de politie en het Openbaar Ministerie) benadrukt wel dat de cijfers "aanzienlijk lager" zijn dan tien jaar geleden. Ook vergeleken met andere Europese steden doet Amsterdam het goed.

Wapenbezit onder jongeren

"Maar er zijn wel zorgen", zegt burgemeester Halsema. Bijvoorbeeld over de groter wordende impact van de drugshandel op de stad. Volgens het OM waren zeven van de twintig moorden in Amsterdam in 2019 liquidaties.

Ook stipt de driehoek de toename van wapenbezit onder jongeren aan. "Dus we hebben niet het gevoel dat we achterover kunnen leunen", zegt Halsema. "Er is een een groot gevoel van urgentie."

Agenten drukker dan ooit

Ondertussen hebben agenten en officieren van justitie het drukker dan ooit, schrijft de driehoek in een brief aan de gemeenteraad. Onder meer vanwege de bestrijding van 'onzichtbare criminaliteit' als cybercrime en ondermijning.

Zulke criminaliteit is volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw niet meteen terug te zien in de cijfers, maar moet wel aangepakt worden.

"Want als je niet meer weet wie de sponsor is van de voetbalclub, de horeca beheert of de huizen in bezit heeft, krijg je parallelle economieën en uiteindelijk een ontwrichting van de maatschappij", zegt hij.

Sextortion

De driehoek constateert verder in de brief een "onacceptabele" stijging, met 30 procent, van fysiek en verbaal geweld tegen agenten.

Ook signaleert de driehoek het "opvallend lage" aantal aangiften van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Burgemeester Halsema noemt als voorbeeld het sextortion-probleem, oftewel het afpersen met naaktbeelden.

"Wij denken op basis van onderzoeken namelijk dat dat probleem veel groter is dan wordt vermoed", zegt ze. "Er zijn alleen maar weinig meiden die aangifte durven te doen, en zij komen vervolgens in een isolement. Dat trek ik me erg aan. Er zijn veroordelingen nodig. Dus we gaan die vrouwen steunen", zegt ze.

De campagne tegen intimidatie en uitbuiting van meisjes en vrouwen die deze maand begon in Amsterdam is daar een onderdeel van.