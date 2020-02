Amsterdam wil onveiligheid vrouwen en meisjes verminderen

De gemeente Amsterdam wil de veiligheid van vrouwen en meisjes in de hoofdstad verbeteren. Ongeveer de helft van de vrouwen wordt wel eens lastiggevallen op straat. In de leeftijd 15 tot 34 jaar is dit zelfs tachtig procent. Ook worden veel vrouwen online geïntimideerd of hebben ze te maken met huiselijk geweld.

Doordat er vele vormen zijn van seksuele intimidatie en geweld, variërend van sissen en nafluiten op straat tot herhaald seksueel misbruik, neemt de gemeente verschillende maatregelen.

'Uitbuiting en intimidatie worden niet geaccepteerd'

Een van die maatregelen is de campagne 'Jij staat niet alleen'. Deze richt zich op meisjes en vrouwen die te maken hebben met seksuele intimidatie of geweld. Voor wie dat wil staat een Amsterdamse vrouw klaar die als vriendin een steun kan zijn. De boodschap is dat uitbuiting en intimidatie niet worden geaccepteerd.

Verder roept burgemeester Femke Halsema horecapersoneel op om misbruik en intimidatie te melden als ze dat zien. In eerste instantie is dat op vrijwillige basis, maar de burgemeester kijkt ook of ze bedrijven kan dwingen dit te doen.

Samen met de politie en het Openbaar Ministerie probeert de gemeente ook iets te doen tegen online intimidatie, zoals sextortion (afpersing door gebruik van naaktbeelden).

Persoonsgerichte aanpak

Voor vrouwen met complexe problemen is er ook een persoonsgerichte aanpak. Verder wordt onderzoek gedaan naar wat zich precies afspeelt in de verschillende stadsdelen en welke signalen scholen, jongerenwerk en hotels krijgen. Daarnaast gaat de gemeente zich inzetten voor meer woonruimte en opvang voor kwetsbare meisjes.