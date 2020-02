Chinees-Nederlandse vrouw doet aangifte van mishandeling Tilburg

Een 24-jarige Nederlandse vrouw met een Chinese achtergrond doet tegen een groep van vier à vijf mannen aangifte van mishandeling. Volgens haar zongen ze zaterdag het discriminerende Coronavirus-lied van Radio 10, toen ze met hen in de lift van een flat in Tilburg stond. Toen ze de mannen hierop aansprak, volgde een woordenwisseling en zou ze zijn mishandeld. Ook zouden de mannen een mes hebben getoond.

De vrouw belde de politie, die haar aantrof met een zwelling op haar hoofd en twee krassen bij haar nek. Ook had ze een hersenschudding.

De vrouw deed zaterdag niet direct aangifte omdat zij hierover nog met haar familie wilde overleggen. Maandag zocht de politie opnieuw contact met haar, waarop ze zei dat ze toch aangifte wilde doen van mishandeling.

Lied

Radio 10 raakte recent in opspraak vanwege het omstreden lied over het virus, waarin een discriminerende tekst te horen is. 57 Chinees-Nederlandse organisaties deden naar aanleiding van het lied aangifte. Bij het landelijke meldpunt voor discriminatie kwamen duizenden klachten binnen.