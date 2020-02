NS keert in half jaar 32 miljoen euro uit aan slachtoffers WOII-transporten

De NS heeft in een half jaar tijd ruim 32 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met NS-treinen zijn gedeporteerd.

Dat blijkt uit de recentste cijfers van de commissie die de aanvragen behandelt voor een financiële schadevergoeding.

600 overlevenden

De miljoenen zijn toegekend aan 4000 aanvragers. 600 van hen zijn overlevenden van de transporten. Andere goedgekeurde aanvragen kwamen van kinderen van overlevenden of weduwen en weduwnaars. Zo'n 700 van de in totaal 6500 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat bewijzen of gegevens ontbraken. Anderen zijn nog in behandeling.

Tot 5 augustus kunnen er nog aanvragen worden ingediend bij het speciale digitale loket van de NS-commissie. Dan is het loket exact een jaar open geweest.

Het spoorwegbedrijf vervoerde tijdens de Duitse bezetting ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort. Het overgrote deel werd uiteindelijk gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen.

De NS liet de treinen rijden in opdracht van de bezetter, bracht elke rit in rekening en werd door de Duitsers betaald met geld dat van de slachtoffers was geroofd.

Maximaal 15.000 euro

In 2005 bood de NS excuses aan voor de medewerking aan de deportaties. Eind vorig jaar werd een akkoord bereikt over een schadevergoeding, na talloze gesprekken met nabestaanden, onder wie Shoah-overlevende Salo Muller.

In oktober vorig jaar meldde de NS dat in twee maanden ruim 4700 mensen een aanvraag hadden ingediend.

De maximale tegemoetkoming die de NS betaalt is 15.000 euro. Bij het vaststellen van dit bedrag is gekeken naar soortgelijke regelingen in het buitenland, zoals naar het compensatiefonds van de Franse spoorwegen en schadefondsen van Duitse ondernemingen zoals IG Farben Krupp en AEG Telefunken.

Het is de bedoeling dat mensen binnen dertien weken horen of de aanvraag is toegewezen. Mensen die op leeftijd zijn, krijgen voorrang zodat ze sneller weten waar ze aan toe zijn.