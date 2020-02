Sterke stijging virus-doden China, Peking investeert miljarden in bestrijding

Het aantal doden door het coronavirus is in China sterk opgelopen. In een dag kwamen er 150 slachtoffers bij, de sterkste stijging sinds de uitbraak begon. De doden vielen op één na allemaal in de provincie Hubei.

Het aantal doden in het land door het virus is opgelopen tot 2592. Het aantal Chinezen dat besmet is, nam toe met 409 tot 77.150. Veruit de meeste besmettingen zijn opgetreden in Hubei.

De Chinese regering maakt omgerekend zo'n 13 miljard euro vrij om de virus-uitbraak een halt toe te roepen.

Vertraagde trein aangekomen in München

Andere landen waar het coronavirus zich bovengemiddeld verspreidt zijn Zuid-Korea, Japan en Iran. En in Europa wordt vooral Italië nu getroffen. In Noord-Italië is het aantal besmettingen in een paar dagen tijd opgelopen tot meer dan 150. Er zijn drie mensen overleden.

Gisteravond zette Oostenrijk een internationale trein stil aan de grens met Italië nadat bij twee passagiers koorts was vastgesteld. Ze waren in Verona van boord gegaan. Na een paar uur vertraging mocht de trein alsnog verder reizen naar eindbestemming München, waar hij in de loop van de nacht aankwam. De twee vrouwen die in Verona van boord gingen, bleken overigens niet het coronavirus te hebben.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft voor vandaag een telefonische conferentie over de situatie met alle EU-landen belegd.