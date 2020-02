'Steeds meer plofkraken, maar daders grijpen meestal mis'

Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen, maar het overgrote deel mislukt. In 16 procent van de gevallen gaan de daders er aantoonbaar met geld vandoor. In 68 procent van de gevallen was er zeker geen buit, meldt het AD op basis van politiecijfers. Bij de overige plofkraken was het resultaat onduidelijk.

Volgens de krant is het voor eerst dat de politie, via het interne magazine Blauw, slagingspercentages bekendmaakt. In november bleek uit een rondgang van de NOS dat de schade voor ondernemers vaak enorm is.

Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan, een stijging van 55 procent. Omdat de automaten beter beveiligd zijn, gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven. Dat betekent ook dat het gevaar voor de omgeving groter is.

Plofkraken zijn veelal 's nachts, wat banken eind vorig jaar deed besluiten de automaten in de nachtelijke uren uit te zetten. De Nederlandse Vereniging van Banken zei eind vorige maand dat die maatregel effect lijkt te hebben. De banken werken ook aan een techniek waardoor biljetten automatisch onbruikbaar worden gemaakt bij een plofkraak.