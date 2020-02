Geen patiënt nul, wel explosieve toename besmettingen: onrust groeit in Italië

In grote steden als Milaan, waar mensen nog vrij kunnen reizen, worden alvast voedselvoorraden ingeslagen. "Vandaag was een gekkenhuis. Het voelt alsof we in Bagdad zijn", zei een medewerker van een supermarkt in Milaan tegen persbureau Reuters. "We hebben niet eens tijd schappen bij te vullen."

Patiënt nul is spoorloos

De ongerustheid in Italië wordt gevoed door het gegeven dat niemand weet hoe het virus precies het land in is gekomen. Het coronavirus werd vorige week voor het eerst vastgesteld bij een 38-jarige man uit het stadje Codogno, ten zuidoosten van Milaan.

Eerst werd aangenomen dat hij besmet was geraakt tijdens een etentje met een vriend die net was teruggekeerd uit Shanghai. Maar die man bleek niet besmet.

"Hij was dus niet patiënt nul, oftewel de persoon waarmee het allemaal is begonnen. Dus we hebben hier te maken met een coronauitbraak, zonder te weten wat de link met China is", zegt correspondent Mustafa Marghadi.