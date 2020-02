Beveiligde: 'Medewerkers overheidsdiensten naïef en overbelast'

Als hij de klok kon terugdraaien, zou hij nooit opnieuw aangifte doen tegen de criminelen die hem bedreigden. Jarenlang kreeg Ab bescherming van de overheid. Opgenomen in het Stelsel Bewaken en Beveiligen, zoals het officieel heet. Maar de geboden bescherming is hem in de praktijk vies tegengevallen.

Vandaag bleek dat de politie en het Openbaar Ministerie het beveiligingswerk nauwelijks aan kunnen. Ze vragen aan het kabinet tientallen miljoenen extra om het stelsel overeind te houden.

'Diezelfde avond naar een hotel'

Omdat zijn verhaal om veiligheidsredenen niet herleidbaar mag zijn, blijven details over wat Ab is overkomen onvermeld. Zijn naam is gefingeerd. Het enige dat hij er in de openbaarheid over kan zeggen, is dat hij werd bedreigd en afgeperst door criminelen.

Toen hij daarvan aangifte deed bij de politie, kreeg hij te horen dat hij gevaar liep. De criminelen zouden wraak kunnen nemen.

"Diezelfde avond nog ben ik uit mijn huis gehaald en werd ik naar een hotel elders in het land gebracht", vertelt hij. Dat het gevaar reëel was, bleek al snel. De criminelen die hem bedreigden, vernielden zijn huis.

Ab moest volgens het Openbaar Ministerie rekening houden met een paar maanden onderduiken. Het werd een paar jaar. "Uiteindelijk ben ik nooit meer terug naar huis geweest."

Constant liegen

Ab verloor niet alleen zijn huis, maar ook zijn werk en sociale contacten. Hij belandde naar eigen zeggen in een mallemolen van overheidsdiensten die elkaar tegenwerkten, fouten maakten en hem aan zijn lot overlieten.

"Na een dag of vijf in een hotel te hebben gezeten, werd ik naar een vakantiepark gebracht. Daar heb ik een paar weken gezeten. Dat moest ik zelf betalen, 600 euro per week."