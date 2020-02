Storm veroorzaakt schade en overlast in delen van Nederland

In de provincies Zeeland en Zuid-Holland zijn al meer dan 70 meldingen van stormschade binnengekomen. In de meeste gevallen gaat het om dakpannen en gevelbekleding die op de openbare weg zijn gevallen of dreigen te vallen. Ook zijn verschillende bomen omgewaaid.

In Vlissingen is de Boulevard afgesloten voor alle verkeer. Daar zijn delen van daken en gevels losgekomen door de wind. In Leiden is de dakbedekking van een appartementencomplex voor een groot deel weggewaaid. Mogelijk moeten de appartementen worden ontruimd.

Vanwege de weersomstandigheden zijn zo'n tachtig carnavalsoptochten afgelast. Schiphol heeft ook hinder van de harde wind. Tientallen vluchten zijn vertraagd of geannuleerd.

Februaristorm

Het KNMI heeft voor het grootste deel van Nederland code geel afgegeven vanwege harde windstoten. Vooral aan de zuidwestkust waait het hard. In het weerstation in Vlissingen werd vanochtend een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee was er sprake van een storm. Ook op het IJsselmeer zijn zeer zware windstoten tot 115 km/u waargenomen.

"Deze storm krijgt in tegenstelling tot Chiara en Dennis geen naam. Dat komt omdat er geen code rood of code oranje is afgegeven voor windstoten", legt weervrouw Willemijn Hoebert uit.

Het is de vijfde storm van februari. Met zes stormdagen is het de op een na onstuimigste februari ooit. Alleen in 1990 waren er meer stormdagen. Toen waren het er negen.

"Dat komt door de jetstream die al een paar weken boven ons hangt", zegt Hoebert. "Dat is een lint met harde wind op zo'n 10 kilometer hoogte." Door die jetstream vloog een toestel van British Airlines twee weken geleden in een recordtijd van 4 uur en 47 minuten van Boston naar Londen.

Volgens Hoebert blijft de jetstream voorlopig in de buurt waardoor het weer ook de komende dagen onstuimig blijft.

Ook de forse neerslag leidt tot problemen. "Er is de afgelopen 24 uur zo'n 30 mm regen gevallen. Normaal gesproken valt er gemiddeld zo'n zestig mm regen in de hele maand februari." Op verschillende plekken leidt dit tot wateroverlast.

In de loop van de middag zal de wind snel in kracht afnemen.