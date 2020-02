Tientallen carnavalsoptochten afgeblazen

Vanwege de harde wind gaat vandaag in tientallen plaatsen de carnavalsoptocht niet door. Onder meer de grootste optocht van boven de grote rivieren, die in Oldenzaal, is afgelast.

De parade in Oldenzaal trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. Veel deelnemers waren er al met hun praalwagens toen het bericht via WhatsApp bekend werd gemaakt, schrijft de krant Tubantia. Ook waren loopgroepen al begonnen met schminken.

Ook de optocht in Prinsenbeek, bij Breda, gaat niet door. Gisteren werd al duidelijk dat de optochten in onder meer Heerlen, Sittard en Tilburg werden afgelast. Sommige carnavalsverenigingen moeten vanochtend nog besluiten of de optocht wel of niet doorgaat.

Vooral in het zuiden kan het vandaag fors waaien met windstoten. Ook regent het een groot deel van de dag, al wordt het in de loop van de middag geleidelijk droger vanuit het noorden.