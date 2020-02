Sanders maakt favorietenrol waar en wint in Nevada

Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada gewonnen. Nog maar een paar procent van de stemmen is geteld, maar op basis daarvan en exitpolls weten Amerikaanse media zeker dat de senator uit Vermont wint.

Sanders was al de favoriet, nadat hij de meeste stemmen had gekregen bij de eerste twee voorverkiezingen, die in Iowa en New Hampshire. Pete Buttigieg, die het in beide staten ook heel goed deed, lijkt in Nevada een stuk minder populair. De oud-burgemeester staat in de voorlopige uitslagen op plaats vier, achter oud-vicepresident Joe Biden en senator Elizabeth Warren.

Wachten op Super Tuesday

Met de voorverkiezingen bepalen de Democraten wie het namens de partij in november gaat opnemen tegen president Trump. In elke staat zijn er gedelegeerden te verdienen voor de partijconferentie in juli, waar de kandidaat wordt gekozen.

Het wachten is vooral op 3 maart, beter bekend als Super Tuesday. Dan zijn er in veertien staten voorverkiezingen en kunnen de kandidaten dus heel veel afgevaardigden binnenhalen. Ook in Texas en Californië gaan kiezers naar de stembureaus.