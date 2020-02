Italië isoleert noordelijke gemeenten om virus-uitbraak te beteugelen

De Italiaanse regering heeft noodmaatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal noordelijke gemeenten waar relatief veel besmettingen zijn vastgesteld, worden geïsoleerd. Er wonen alles bij elkaar zo'n 50.000 mensen.

De regering kwam zaterdagavond in een spoedzitting bijeen voor overleg met medische deskundigen. Tot donderdag waren er in het land drie besmettingen vastgesteld, maar inmiddels is dat aantal opgelopen tot 76. Er zijn twee mensen door het virus om het leven gekomen, een man en een vrouw van in de zeventig.

"Mensen hebben het onderling bijna nergens anders meer over", zei correspondent Mustafa Marghadi in Nieuwsuur. Volgens hem is er grote onrust onder Italianen door de snelle stijging van het aantal besmettingen.

"De nieuwszenders doen hier urenlang live verslag. Er worden vrij heftige maatregelen genomen. Zo worden voetbalwedstrijden van laag tot hoog niveau afgelast, durven mensen niet meer naar de kerk, en als ze gaan schudden ze elkaar de hand niet en nemen ze geen hostie."

In de serie A, de hoogste voetbaldivisie, zijn drie wedstrijden geschrapt. Alle zouden zondag gespeeld worden in Noord-Italië.

De besmettingen zijn vastgesteld in de regio's Lombardije, Veneto en Piemonte. In sommige gemeenten zijn scholen en bedrijven dicht en worden evenementen afgelast. Ook de burgemeester van Milaan heeft openbare gebouwen gesloten.