Minister hekelt jarenlange stilte na bombardement op Nijmegen in 1944

De regeringen na de oorlog hebben ten onrechte niets gezegd over het leed dat is veroorzaakt door het geallieerde bombardement op Nijmegen in februari 1944. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gezegd bij de herdenking van het bombardement.

"We herdenken soldaten en verzetsmensen, maar over zinloze burgerslachtoffers is het oorverdovend stil gebleven", zei Grapperhaus. "Dit is leed dat vergeten is en dat is volkomen onterecht. Dat mogen we niet meer toelaten. Nooit meer zwijgen en verzwijgen."

De minister citeerde de Amerikaanse schrijver Mark Twain, meldt Omroep Gelderland: "The truth hurts, but silence kills ("De waarheid doet pijn, maar zwijgen is dodelijk.").

Evenveel doden als in Rotterdam

"Balsem voor de ziel", reageert de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. "Ik zag van de week de eerste versie van de toespraak van de minister. Ik had er niet op gerekend, ook niet om gevraagd. Maar het is hier het gesprek van de dag. Bij journalisten, bij politici, bij de gewone mensen, inwoners van Nijmegen. Want het gaat altijd maar weer over het bombardement in Rotterdam, terwijl hier net zo veel slachtoffers zijn gevallen. En nu wordt dat voor het eerst erkend."

Nijmegen werd op 22 februari 1944 gebombardeerd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, waarschijnlijk omdat de vliegers dachten dat ze al boven Duitsland vlogen. Het is ook mogelijk dat ze per ongeluk burgerdoelen bestookten met bommen.

Een groot deel van de monumentale binnenstad van Nijmegen werd verwoest. Er vielen bijna 800 doden, waarschijnlijk ongeveer evenveel als in Rotterdam. In werkelijkheid ligt het dodental waarschijnlijk hoger omdat er veel onderduikers in de stad zaten. Duizenden mensen raakten gewond.

Ongelooflijk veel leed

Zowel de regering die in de oorlog in ballingschap was als naoorlogse kabinetten zeiden weinig tot niets over het bombardement, waarschijnlijk om de Amerikanen als bevriende mogendheid en bevrijders niet voor het hoofd te stoten. "Beschamend", noemde Grapperhaus dat zwijgen bij de herdenking vanmiddag. "Het bombardement op 22 februari 1944 op uw stad heeft ongelofelijk veel leed met zich meegebracht. Verdriet om de verloren dierbaren, radeloosheid om de verwoesting en miskenning door de verzwegen ramp."