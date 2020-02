Messteker in moskee Londen was dakloze man

De man die is opgepakt voor het neersteken van een gelovige in een moskee in Londen donderdag had geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de Britse justitie. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en bezit van een steekwapen.

De 29-jarige dader nam deel aan het middaggebed in de moskee bij Regent's Park en stak daar ineens in op het slachtoffer. Hij werd direct opgepakt.

Een man van 70 jaar moest met steekwonden naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen. Het onderzoek naar het incident loopt nog. Naar het motief van de dader is het nog gissen. De politie behandelt de zaak niet als een terroristisch incident.

De Britse premier Johnson liet donderdag weten dat hij bedroefd was door de mesaanval. "Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt, zeker in een gebedshuis. Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer en de betrokkenen", schreef hij op Twitter.