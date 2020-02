Man neergestoken in Londense moskee

In een moskee in Londen is een oudere man neergestoken. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer stabiel. De vermoedelijke dader is opgepakt. Over zijn motief is nog niets duidelijk, maar de politie zegt niet uit te gaan van terrorisme.

Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat er op het moment van het steekincident ongeveer 100 gelovigen in de moskee waren. Zo'n 20 mensen sprongen op het moment van het steekincident op de vermoedelijke dader. De man van 29 zou sinds een half jaar een vaste moskeebezoeker zijn geweest.

"Ik hoorde geschreeuw, en toen zagen we bloed", zegt de getuige. Volgens hem is het slachtoffer een muezzin, iemand die de gebedsoproep doet. Het slachtoffer is ongeveer 70 jaar.

De Britse premier Johnson zegt "diep bedroefd" zijn en noemt de aanval afschuwelijk.