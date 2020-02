Tweede corona-dode in Europa valt in Italië

In Italië is voor het eerst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 78-jarige man uit Padua, meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Het slachtoffer had al een slechte gezondheid. Het virus was nog niet officieel bij hem vastgesteld.

Het is de tweede dode in Europa door het virus. Vorige week zaterdag bezweek in een ziekenhuis in Parijs een 80-jarige Chinese toerist aan de ziekte.

In de regio Vèneto, waar Padua ligt, is nog een besmettingsgeval bekend. In de naburige regio Lombardije zijn zeker veertien mensen besmet. In een aantal stadjes is mensen gevraagd binnen te blijven. Het openbare leven ligt daar stil.

Ook in Rome zijn een aantal mensen besmet.